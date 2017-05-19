Абитуриенты аннексированного Крыма могут подготовиться к сдаче Внешнего независимого оценивания (ВНО) дистанционно. Образовательная онлайн-платформа «Prometheus» запустила бесплатный курс подготовки к украинскому тестированию, который ориентирован на жителей оккупированных территорий. О новых возможностях обучения для крымчан рассказал в эфире Радио Крым.Реалии активист образовательного проекта «Prometheus» Антон Сененко.

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«С этого года Министерство образования и науки Украины выступило с интересной инициативой о создании онлайн-курсов по подготовке к Внешнему независимому оцениванию (ВНО). Появилась поддержка со стороны Британского посольства, Британского Совета в Украине и мы с нашей командой в течение очень сжатого срока создали курсы по подготовке к ВНО – у крымчан есть серьезная проблема по изучению украинского языка, литературы, истории. Курсы созданы для изучения именно этих предметов. С сентября будет еще математика», – сказал Сененко.

Курсы подготовки к ВНО для крымчан уже работают, они абсолютно бесплатные и, главное, анонимные. Найти их можно здесь.

«Преимущество в том, что человек учится, когда угодно, где угодно, вне зависимости от статуса, достатка – курсы наши бесплатные ... Регистрация занимает 30 секунд, если крымчанин переживает об анонимности, то он может регистрироваться под абсолютно любым никнеймом, с любой почты, главное – зайти на платформу. Там крымчанин получает платформу к видеолекциям от очень хороших преподавателей – читают заслуженные учителя Украины», – подчеркнул Сененко.

Курс подготовки для крымчан включает в себя целый цикл образовательных мероприятий в режиме онлайн.

«Крымчанин смотрит видеоматериалы, презентации, просматривает конспекты лекций – они составлены очень грамотно. Вся программа на 100% соответствует программе Министерства образования и науки Украины ... Слушатели проходят все эти материалы и, самое главное, там находятся огромные тесты. Именно такие, как они идут на Внешнем независимом оценивании, человек может себя проверить», – сказал активист.

В Украине заканчивается регистрация на вторую дополнительную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО). Чтобы сдать тестирование в июле, необходимо до 19 мая пройти регистрацию.

Верховная Рада Украины 16 мая поддержала за основу и в целом законопроект №6116 «О внесении изменений в закон «О высшем образовании» относительно обеспечения права на получение высшего образования лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория Украины». За соответствующее решение 16 мая проголосовало 238 народный депутатов.

Вступительная кампания для абитуриентов в Украине начата в феврале, с 19 июня будут открыты образовательные Центры «Крым – Украина». Центры «Крым – Украина» позволяют абитуриентам из Крыма поступить в 12 украинских вузов без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО). Подробно о возможности поступления в украинский вуз для крымчан в материале Крым.Реалии.