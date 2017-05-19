Артеменко судится с Верховной Радой из-за прекращения его депутатских полномочий

Бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Артеменко просит Высший административный суд признать незаконным и отменить решение парламента о прекращении его депутатских полномочий. Соответствующий иск в ВАСУ зарегистрирован 17 мая, говорится в материалах на сайте суда.

По делу в настоящее время определен состав суда, в частности председательствовать будет судья Олег Кравцов. Дата заседания пока неизвестна.

16 мая Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрея Артеменко. Этому решению предшествовал указ президента Украины, которым Артеменко лишили украинского гражданства в связи с тем, что он имеет гражданство Канады, о котором он заявлял сам.

Артеменко также оспаривает в ВАСУ прекращение гражданства Украины. Адвокат депутата подал ходатайство об обеспечении административного этого иска, в котором просил приостановить действие указа президента о прекращении гражданства Украины Артеменко, а также приостановить действие постановления Верховной Рады о прекращении полномочий депутата. Суд 18 мая отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Ранее Радикальная партия исключила Артеменко из своей фракции в парламенте. Это произошло после того, как 19 февраля издание The New York Times сообщило, что Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки. По данным издания, этот план, в частности, предусматривал проведение всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на срок от 50 до 100 лет, а также предусматривал вывод российских войск с территории Украины. Как писало издание, этот план имел поддержку в Москве. Артеменко позже отрицал, что предлагал передать Крым в аренду, и предложил ввести временную международную администрацию на полуострове.

После заявлений Артеменко прокуратура Крыма открыла уголовное производство о госизмене.