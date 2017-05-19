Суд вернул на доработку материалы о задержании водителей с крымскотатарскими флагами в Бахчисарае

Подконтрольный Кремлю Бахчисарайский районный суд 19 мая вернул на доработку протоколы, которые были составлены на пятерых жителей города днем ранее. Молодые люди ехали с крымскотатарскими флагами, напомнил в комментарии журналисту Радио Свобода адвокат Джемиль Темишев.

«Статья предусматривает ответственность за нарушения установленного порядка проведения массовых мероприятий. Суд посчитал, что в протоколе не в полной мере изложены обстоятельства, необходимые для рассмотрения данных материалов в суде, а именно, не расписан состав административного правонарушения, то есть объективная и субъективная сторона. Материалы возвращены должностному лицу, которое данные материалы составляло, для устранения недостатков», – сказал Темишев.

Адвокат добавил, что суд не прекратил производство и возобновит рассмотрение, когда протоколы будут возвращены.

18 мая российская полиция Бахчисарая задержала пять машин с молодыми людьми, которые ехали с крымскотатарскими флагами, на водителей автомобилей составили протоколы.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая прошли мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года. В этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. Всего было депортировано более 200 тысяч человек.