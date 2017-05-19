Армения передала России осужденного за убийство армянской семьи

Армения передала российской стороне военнослужащего Валерия Пермякова, которого в прошлом году приговорили к пожизненному заключению за убийство семи человек, в том числе младенца, совершенному в городе Гюмри.

Об этом 19 мая сообщает российская служба Радио Свобода.

В прошлом году Пермякова приговорили к пожизненному заключению за убийство семи человек, в том числе младенца, в городе Гюмри.

В январе 2015 года в Гюмри была убита семья Аветисян, в том числе полугодовалый ребенок. Пермякова задержали на следующий день после убийства. В августе 2016 года суд в Армении приговорил его к пожизненному заключению.

Россия и Армения договорились, что Россия по запросу будет предоставлять сведения о дальнейшем несении наказания Пермяковым.