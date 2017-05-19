Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о задержаниях, которые прошли 18 мая в Крыму. Об этом в комментарии Крым.Реалии заявила спикер украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

«Мы проверяем эту информацию. Но так как у нас нет там (в Крыму – КР) консульских или дипломатических представительств, мы действуем через журналистов, правозащитников и международных организаций, которые могут дистанционно получать информацию, поэтому это (проверка – КР) может занять определенное время», – отметила Беца.

Утром 18 мая в Симферополе задержали нескольких людей с крымскотатарскими флагами. Позже российская полиция Бахчисарая задержала пять машин с молодыми людьми, которые ехали с крымскотатарскими флагами, на водителей автомобилей составили протоколы.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая прошли мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года. В этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. Всего было депортировано более 200 тысяч человек.