Прокурор АРК рассказал, зачем в Украине предъявили подозрение Сталину и Берии

Генеральная прокуратура Украины огласила подозрение в деле о геноциде крымскотатарского народа Иосифу Сталину и Лаврентию Берии для восстановления исторической справедливости. Об этом 19 мая в комментарии Крым.Реалии рассказал прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.

«Мы преследовали одну цель – восстановление исторической справедливости. Украинское законодательство позволяет проводить уголовное производство даже по тем лицам, которые уже умерли. Для того, чтобы реабилитировать потерпевших и восстановить юридически важные факты, и велось данное судебное следствие», – заявил Мамедов.

Накануне Генпрокуратура Украины огласила подозрение в геноциде крымскотатарского народа Иосифу Сталину и Лаврентию Берии. Представители прокуратуры представили более 25 томов уголовного дела, где собрана доказательная база, в том числе данные о потерях крымскотатарского народа и выводы экспертизы Института демографии и социальных исследований Украины.

«Речь идет не только об ответственности Сталина, Берии и других высокопоставленных палачах советского периода разных народов Советского Союза, речь идет и о тех исполнителях этих преступных указов, которые все еще живут», – заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Прокуратура Автономной Республики Крым начала расследование в уголовном производстве по факту насильственного переселения в 1944 году крымскотатарского народа и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР в декабре 2015 года.

Ежегодно 18 мая в Украине вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек. В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.