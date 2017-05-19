Чубаров передал адвокату согласие на допрос в деле Чийгоза

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров при личной встрече 19 мая передал адвокату Николаю Полозову, который выступает защитником в деле заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза, согласие на допрос в качестве свидетеля. Об этом Чубаров написал в Фейсбуке.

«Сегодня в офисе Меджлиса крымскотатарского народа передал адвокату Николаю Полозову письменное согласие на вызывание меня в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному против заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза», – сообщил Чубаров.

15 мая председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров во время пресс-конференции в Киеве заявил, что он готов стать свидетелем защиты по делу своего заместителя Ахтема Чийгоза. Чубаров зачитал заявление, в котором дал согласие на вызов себя в качестве свидетеля на заседание подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма.

Николай Полозов 16 мая заявил, что защита Ахтема Чийгоза планирует в понедельник, 22 мая, ходатайствовать о допросе Рефата Чубарова в качестве свидетеля.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.