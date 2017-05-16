В понедельник, 22 мая, защита зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза планирует ходатайствовать о допросе Рефата Чубарова в качестве свидетеля.

Как рассказал после очередного заседания суда од «делу Чийгоза» 16 мая адвокат Николай Полозов в комментарии журналисту Радио Свобода, подавать ходатайство он планирует после того, как получит согласие от Чубарова на его допрос в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма в рамках 456 УПК России о предоставлении ему иммунитета как свидетелю.

В комментарии к видео с комментарием Николая Полозова, опубликованном на Фейсбуке корреспондентом Радио Свобода Антоном Наумлюком, Рефат Чубаром отметил, что «письменное согласие подписал вчера... На днях оно будет у адвоката Полозова».

15 мая председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров во время пресс-конференции в Киеве заявил, что он готов стать свидетелем защиты по делу своего заместителя Ахтема Чийгоза. Чубаров зачитал заявление, в котором дал согласие на вызов себя в качестве свидетеля на заседание подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма. Документ он намерен передать адвокату Ахтема Чийгоза – Николаю Полозову, когда тот приедет в Киев 19 мая.

Николай Полозов заявил, что допрос Чубарова по «делу Чийгоза» в интересах российского правосудия и может быть осуществлен.

Экс-прокурор Крыма, назначенный Кремлем после аннексии полуострова, а ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская, заявила, что «готова встретить» в Крыму председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, если он приедет на полуостров.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.