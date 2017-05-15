Поклонская: я готова встретить Чубарова в Крыму

Экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила, что готова лично встретить в Крыму председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, если он приедет на полуостров. Об этом Поклонская написала 15 мая на своей странице в Фейсбуке.

«Ну что ж, готова встретить! Рада буду, если он (Рефат Чубаров – КР) прибудет со своими соучастниками: Ислямовым, Джемилевым и другими лицами», – написала Поклонская.

Она добавила, что также ждет приезда в Крым ряда украинских политиков, среди которых президент Украины Петр Порошенко.

15 мая председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров во время пресс-конференции в Киеве заявил, что он готов стать свидетелем защиты по делу своего заместителя Ахтема Чийгоза. Чубаров зачитал заявление, в котором дает согласие на вызов себя в качестве свидетеля на заседание подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма. Документ он намерен передать адвокату Ахтема Чийгоза – Николаю Полозову, когда тот приедет в Киев 19 мая.

В то же время Николай Полозов заявил, что допрос Чубарова по «делу Чийгоза» в интересах российского правосудия и может быть осуществлен.

Выборы в Госдуму седьмого созыва прошли 18 сентября 2016 года на территории России и аннексированного Крыма, это вызвало резкую критику Украины и стран Запада. Ряд стран, включая США, Канаду, Францию, Швецию, Великобританию, Германию, Чехию, Турцию, отказались признавать законность выборов на территории аннексированного Крыма. МИД Польши поставил под сомнение законность парламентских выборов в Госдуму России в целом. Верховная Рада Украины 20 сентября приняла постановление о непризнании легитимности выборов в аннексированном Крыму и всего состава Госдумы России седьмого созыва.