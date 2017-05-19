В Американском доме в Киеве пройдет Фестиваль крымскотатарской культуры

В Американском доме в Киеве 20 мая состоится Фестиваль крымскотатарской культуры. Как сообщают организаторы, в программе фестиваля запланированы мастер-классы, показ документальных фильмов, выставки, танцы и знакомство с крымскотатарской кухней.

Также сообщается, что у участников фестиваля будет возможность пообщаться с известными деятелями и активистами крымскотатарской общины.

В рамках фестиваля запланирована презентация книги Севгиль Мусаевой «Мустафа. Несгибаемый», дискуссия на тему «Историческая память как фактор крымскотатарской культуры», организатором которой выступают Крым.Реалии.

Также состоится концерт детского творческого коллектива «Крымская семья» и ансамбля «BaDeM».

Вечером запланирован Фестиваль документального кино о Крыме, в рамках которого покажут фильмы «Крым. Непокоренный», «Крым. Победителей не судят», Джамала.UA» и «Крым. Как это было».

Также в рамках фестиваля будет работать выставочная галерея, где состоится презентация книги «Сказки крымских татар» издательства «Радуга», выступление аккордеониста-виртуоза Джемиля Комурджи, а также открытие выставок Ленура Велиляева «Восточный колорит», Анастасии Власовой «Лицо переселения: на перепутье судьбы».

На открытой террасе пройдут мастер-классы по рисованию хной, плетением тамги, изготовлению феса, и гончарному искусству.