В Крыму продолжают дорожать продукты – Крымстат

Стоимость минимального набора продуктов питания в Крыму с начала года увеличилась на 6,4 процента. Таким образом, один человек в среднем тратит 3 тысячи 970 рублей (около 1700 гривен) на минимальный набор. Такие данные, согласно статистике на конец апреля, приводит Крымстат в официальном отчете.

«В среднем по республике Крым на конец апреля 2017 года составила 3970,48 рубля в расчете на 1 человека и за месяц увеличилась на 4,6%, с начала года – на 6,4% (в марте 2017 года составила 3796,48 рубля в расчете на 1 человека и за месяц увеличилась на 0,2%, с начала года – на 1,7%)», – указано в сообщении крымского ведомства.

Как сообщили в Севастополе, индекс потребительских цен на продукты питания и безалкогольные напитки декабря 2016 года по отношению к декабрю 2015 года составил 102,9%.

При этом стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по Крыму на конец февраля 2017 года, согласно данным Крымстата, составила 3790,81 рубля (около 1600 гривен) в расчете на 1 человека.

В конце апреля стало известно, что в Ленинском районе Крыма зафиксированы рекордно высокие цены на овощи, местные власти связывают это с отсутствием достаточного количества товара, по сравнению с другими районами полуострова.