Кулеба: Лавров жалуется Кабмину Совета Европы на «визовую дискриминацию россиян в Крыму»

На 127-м заседании Комитета министров Совета Европы 19 мая глава МИД России Сергей Лавров объявил о «визовой дискриминации россиян в Крыму». Об этом сообщил в Фейсбуке постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что тема безвизового режима для Украинцев воспринимается российской стороной болезненно, и что это «многое говорит» о настроениях в Крыму.

«На заседании Комитета министров Совета Европы в Никосии только с сольной программой выступил Сергей Лавров. Прозвучали все классические произведения автора, в частности, хорошо известные слушателям «Блокада Донбасса», «Запрет русского языка» и «Нацисты».

Автор также представил свой новый хит «Визовая дискриминация россиян в Крыму», – говорится в сообщении.

Накануне украинский МИД сообщил, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин примет участие в 127-м заседании Комитета министров Совета Европы, где «важное место в ходе обсуждений будет посвящено временной оккупации Россией Автономной Республики Крым и Севастополя и ситуации с правами человека на полуострове».