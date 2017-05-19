В Геническе участники митинга потребовали создания крымскотатарской автономии

В Геническе Херсонской области, граничащей с аннексированным Крымом, участники митинга, приуроченного ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, 18 мая потребовали «в течение нескольких месяцев законодательно утвердить крымскотатарскую национальную территориальную автономию в составе Украины».

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, соответствующая резолюция была принята на митинге.

Вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов, выступив перед собравшимися, отметил, что президент Украины «должен выполнять свои обещания», и предложил обратиться к украинской власти с требованиями о создании автономии.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на встрече «1944/2014: борьба крымских татар за Родину» в Киеве 19 мая, комментируя цели создания крымскотатарской автономии, отметил, что название не имеет принципиального значения, а главным является содержание документа.

По его словам, основные элементы автономной республики – это функционирование крымскотатарского языка наряду с государственным в качестве рабочего, официального языка на территории Крыма, а также обеспечение представительства во всех ветвях власти, чтобы даст возможность «защищать права граждан этого народа на сохранение и развитие».

Конституционная комиссия Украины 11 мая решила создать рабочую группу, которая будет разрабатывать поправки и дополнения в Конституцию Украины в части Автономной Республики Крым. Первое заседание рабочей группы назначено на 22 мая.

В декабре 2016 года эксперты представили опрос фокус-групп, которым определили три категории отношения украинцев к изменению статуса Крыма и созданию крымскотатарской национально-территориальной автономии. Часть опрошенных выступили за создание автономии, некоторые – относятся к инициативе с предостережениями (отметили сложность фактической реализации инициативы и необходимость возвращения к теме после деоккупации полуострова); есть и те, кто выступает за неизменность статуса Крыма как автономной республики в составе Украины.

20 марта 2014 года Верховная Рада признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата.

Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.

22 сентября Верховная Рада рекомендовала президенту изменить статус Крыма в Конституции Украины, с территориальной на крымскотатарскую национальную автономию.