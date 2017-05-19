Крымские сторонники Навального отказались от проведения митинга 12 июня

Крымские сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального отказались от идеи проведения антикоррупционного митинга в Симферополе 12 июня.

Как сообщил Крым.Реалии крымский сторонник российского оппозиционера Навального Алексей Ефремов, отказаться от этой идеи их побудил ряд причин: «Во-первых, нужно сказать, что большинство активистов – студенты, которые к тому времени уже либо разъедутся, либо будут сдавать сессию. Во-вторых, это определенная безопасность. У активистов действительно есть опасения, что в этот день будут планироваться задержания и аресты людей, которые будут готовы выйти на митинг, поэтому было принято решение отказаться от такого формата», – сказал Ефремов.

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» крымские сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального создали группу по организации антикоррупционного митинга 12 июня.

12 апреля 2017 года Навальный призвал граждан России организовывать публичные антикоррупционные мероприятия и выходить на улицу в День России. Политик аргументировал это тем, что власть не предоставила никаких ответов на обвинения в коррупции премьер-министра России Дмитрия Медведева, которые прозвучали в фильме Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он Вам не Димон».

По данным ФБК, в настоящее время активисты в более чем 180-ти городах России намерены организовать протестные публичные мероприятия 12 июня.

26 марта в единый день антикоррупционных протестов в Крыму была проведена серия одиночных пикетов, которые были ознаменованы провокациями и задержаниями активистов. Тогда координатор общественной инициативы «Навальный 2018. Крым» Дмитрий Кисиев получил 10 суток административного ареста, а Алексей Ефремов был оштрафован на 500 рублей.