В Севастополе 19 мая подконтрольные Кремлю власти города организовали массовый детский военно-патриотический парад. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, акцию назвали «Будущее Севастополя – в наших руках» и посвятили ее «Дню детства и юности».

В колонне по проспекту Нахимова прошли юные члены организации «Всероссийское движение школьников», за ними дети из организации «Мы – граждане России», следом шли пионеры, «сестры милосердия», и другие участники шествия.

Юнармейцы шли под предводительством военруков и несли патриотические плакаты. На детском шествии было много российской и пропагандистской символики, школьников обязали надеть «георгиевскую ленточку». Детей из детских садов одели в военную форму различных родов войск и провели шеренгами.

После военизированного шествия по проспекту прошли спортсмены и артисты. Спортивную колонну образовали боксеры, велосипедисты, гимнасты, фехтовальщики, шахматисты.

Колонна самодеятельных артистов состояла, в основном, из учащихся детско-юношеских клубов. По сравнению с прошлыми годами, было меньше показано результатов технического творчества, и гораздо больше – «патриотических» детских организаций. Меньше пропагандистских лозунгов было у спортсменов и артистов. Всем детям раздавали российские флажки.

По информации представителя департамента образования подконтрольного Кремлю правительства Севастополя, в детском параде должны были принять участие 4 тысячи школьников.