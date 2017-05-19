Журналист программы «Схемы» получил награду на конкурсе «Честь профессии-2017»

Журналист программы «Схемы», совместного проекта Радiо Свобода и телеканала «UA: Первый», Сергей Андрушко победил на конкурсе профессиональной журналистики «Честь профессии-2017» в номинации «Лучшее представление резонансного материала».

В этой номинации был представлен специальный репортаж Сергея Андрушко «Игра в имитацию», посвященный реформе государственной службы, после которой чиновников категории «А» на должность отбирает специальная комиссия. Всего в этой номинации были представлены 83 работы.

По информации организаторов, в этом году для участия в конкурсе подали почти полтысячи журналистских работ.

Конкурс профессиональной журналистики «Честь профессии-2017» проводит Независимая ассоциация телерадиовещателей и Украинская ассоциация медиа-бизнеса (прежнее название – Украинская ассоциация издателей периодической печати).