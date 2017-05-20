В Киеве анонсируют презентацию книги об аннексии Крыма

В Киеве на 21 мая анонсируют презентацию книги «Кража или белое солнце Крыма», которая рассказывает об аннексии полуострова в 2014 году. Об этом заявили организаторы мероприятия на странице в Фейсбуке.

«Это первая попытка создать подлинную хронологию аннексии Крыма, которая окончательно «напишется» значительно позже», – говорится в сообщении.

Организаторы заявляют, что презентация состоится в рамках Книжного Арсенала. Участники мероприятия смогут пообщаться с автором и героями этой книги.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».