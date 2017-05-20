Крымские пляжи намерены оснастить камерами видеонаблюдения

Подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма полуострова Сергей Стрельбицкий заявил, что для безопасности туристов на крымских пляжах планируют установить камеры видеонаблюдаения. Об этом Стрельбицкий рассказал во время пресс-конференции в Крыму.

«К вопросам безопасности мы относимся очень серьезно. Сейчас мы всем рекомендуем устанавливать на пляжах камеры видеонаблюдения. Такая инновация в 2016 году показала свою эффективность», – заявил Стрельбицкий.

В начале мая российский глава Севастополя Дмитрий Овсянников дал поручение обеспечить севастопольские пляжи видеонаблюдением. По его словам, «такие меры будут способствовать безопасности отдыхающих на водных объектах».