Подозреваемый в наезде на людей в Нью-Йорке появился в суде

Подозреваемый в наезде на людей на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка, 19 мая появился в суде. Об этом сообщает Радіо Свобода.

По информации представителей стороны обвинения, он сказал полиции, что хотел «убить их всех».

В результате инцидента 18 мая во одном из главных туристических районов Нью-Йорка в результате наезда автомобиля погибла 18-летняя девушка, 23 человека были ранены.

По данным властей города, инцидент не связан с терроризмом.

Водителя машины, 26-летнего Ричарда Рохаса, задержали и взяли у него тест на содержание алкоголя в крови. Он заявил полицейским, что «слышал голоса».

Подозреваемый, по данным властей, до 2014 году служил в Военно-морском флоте США и имеет криминальное прошлое. Силовики сообщают, что его задерживали за вождение в нетрезвом состоянии.

В течение последних двух лет в ряде городов Европы произошли нападения, ответственность за большинство из которых взяла группировка «Исламское государство».