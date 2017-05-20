В Крыму обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны

В Крыму 20 мая обезвредили авиабомбу времен Второй Мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС по Крыму.

В ведомстве отметили, что «подозрительный предмет, напоминающий авиабомбу, был обнаружен в районе кладбища поселка Партизанский».

«После осмотра взрывоопасный предмет был идентифицирован, как фугасная авиабомба ФАБ-50 весом 50 кг. Авиабомба была успешно извлечена и доставлена на специальный полигон. Там она была уничтожена. После подрыва проведено повторное обследование территории на наличие осколков взрывоопасных предметов, которые обнаружены не были», – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Нахимовском районе Севастополя обезвредили немецкую авиабомбу «SC-250», найденную на территории дачного массива района. Сложность операции заключалась в том, что взрывоопасный предмет находился в непосредственной близости от жилых домов.

В начале марта еще две фугасные авиационные бомбы весом по 50 кг времен Второй мировой войны обезвредили в Крыму.