В Балаклаве вечером 19 мая отпраздновали отметили День детства и юности. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, в отличие от утреннего мероприятия, которое прошло в Севастополе, на празднике не было детских полувоенных маршев, патриотических шествий и лозунгов.

Единственная военная составляющая праздника – выступление детского оркестра барабанщиков.

Участников местных школ наградили памятными призами за успехи в спорте и художественной самодеятельности. Выступивший на празднике подконтрольный Кремлю директор департамента образования Михаил Родиков посоветовал школьникам жить по принципу «Ни шагу назад, ни шагу на месте, только вперед и только все вместе».

Детские танцевальные ансамбли развлекали зрителей композициями и выпустили в небо белых голубей.

Праздник закончился большим костром посреди площади имени 1 Мая.

Накануне подконтрольные Кремлю власти Севастополя организовали массовый детский военно-патриотический парад.

В колонне по проспекту Нахимова прошли юные члены организации «Всероссийское движение школьников», за ними дети из организации «Мы – граждане России», следом шли пионеры, «сестры милосердия», и другие участники шествия.

Юнармейцы шли под предводительством военруков и несли патриотические плакаты. На детском шествии было много российской и пропагандистской символики, школьников обязали надеть «георгиевскую ленточку». Детей из детских садов одели в военную форму различных родов войск и провели шеренгами.