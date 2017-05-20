Экс-директор ФБР выступит в комитете по разведке Сената относительно вмешательства России в выборы в США

Уволенный на прошлой неделе президентом США директор ФБР Джеймс Коми даст показания комитету Сената по разведке о вмешательстве России в выборы в США. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Сейчас даты выступления Коми нет, но, скорее всего, это произойдет в следующем месяце, отметили в комитете по разведке.

«Коми имеет возможность рассказать свою историю. Более того, американский народ заслуживает того, чтобы его услышать», – заявил заместитель председателя комитета по разведке Сената США, демократ Марк Уорнер.

Дональд Трамп 9 мая уволил главу ФБР США Джеймса Коми, который возглавлял расследование возможного вмешательства России в предвыборную кампанию в США.

СМИ сообщили, что якобы Трамп просил Коми отказаться от расследования связей с Россией бывшего советника президента по вопросам нацбезопасности Майкла Флинна. В то же время сам Трамп в комментарии телеканалу CNN опроверг «просьбы» к директору ФБР прекратить следствие по связям с Россией.

19 мая издание The New York Times со ссылкой на собственный источник сообщило, что Дональд Трамп во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Белом доме 10 мая объяснил, что уволил директора ФБР Джеймса Коми, так как считал его «сумасшедшим».