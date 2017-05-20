Около 40 российским актерам и певцам 20 мая запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения аннексированного Россией Крыма. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко.

«Что касается артистов и других публичных деятелей из России, которые посещали Крым, сегодня мы обнаружили их около 40 человек. Им запрещен въезд в Украину сроком на три года», – сказал Назаренко.

В прошлом году, по словам Назаренко, въезд в Украину запретили 5,4 тысячам иностранцев, из них – более 1,2 тысячи являются гражданами России.

Украинские пограничники все чаще не пропускают в страну российских деятелей искусства, которые посещали аннексированный Крым.

Ранее российской певице украинского происхождения Лолите Милявской на три года запретили въезд в Украину из-за выступлений в аннексированном Крыму в 2015 году.

Российская эстрадная певица Елена Ваенга в июне 2017 года намерена дать сразу шесть концертов в разных городах Крыма. Информация о концертах опубликована на сайте исполнительницы.

В среду, 17 мая, в Симферополе выступил грузинский и российский певец Сосо Павлиашвили. Перед этим российский певец Михаил Шуфутинский попал в список сайта «Миротворец» за концерты в аннексированном Крыму.