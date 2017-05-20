Чубаров: украинским журналистам предстоит найти слова для жителей Крыма

После деоккупации Крыма сложнее всего будет не организовать работу украинских органов власти или обеспечить общественный порядок, а «достучаться» до жителей аннексированного полуострова. Эту работу предстоит делать украинским журналистам. Об этом на церемонии награждения победителей конкурса профессиональной журналистики «Честь профессии 2017» в Киеве 19 мая заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Сложнее всего будет найти слова, чтобы те люди, которые сейчас в Крыму, а они там очень разные, чтобы они снова поверили. И те, кто не потеряли доверие, и те, кто каким-то образом обманулись. Я знаю точно, что тех, кто найдут эти слова, много среди людей именно вашей профессии, среди журналистов», – отметил Чубаров.

Он также обратил внимание на то, что во время российской аннексии Крыма именно журналисты пытались объяснить крымчанам то, что происходило на самом деле.

«Мне иногда было очень стыдно. Они были в таких ситуациях, которые были для них опасными, а политики, которые были в Крыму, не были там. Те люди такой авторитет получили... Часть из них сейчас в Крыму. Они сохранили честь, они ушли из журналистики – временно. Потому что в оккупированном Крыму и в России нет журналистики, а есть пропаганда. Часть из них – здесь, в Киеве, в других регионах Украины», – добавил Чубаров.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Уголовное дело завели, в частности, на крымского журналиста Николая Семену. Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, в том числе Николая Семены.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».