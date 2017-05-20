На выборах в Иране побеждает действующий президент Роухани

Государственное телевидение Ирана сообщило 20 мая, что действующий президент страны Хасан Роухани побеждает на выборах главы государства. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Сообщается, что на данный момент умеренный исламист Роухани существенно опередил своего соперника кандидата от консервативного лагеря Эбрахима Раиси.

Ранее в МВД страны сообщили, что на выборах президента 19 мая проголосовали более 40 миллионов иранцев, а явка превысила 70 процентов. Голосование продлевали несколько раз из-за очередей возле избирательных участков, даже после их закрытия. По телевидению сообщили, что людям, которые застряли в очереди, разрешено голосовать до полуночи по местному времени.

Исход голосования не означает, что следующий президент Ирана сможет выполнить все свои предвыборные обещания. Согласно теократической системе исламской республики, Верховный лидер аятолла Али Хаменеи имеет окончательные полномочия принимать решения по всем политическим вопросам.

Роухани, которому принадлежит «прорыв» в достижении ядерного соглашения с мировыми державами, пообещал сотрудничество с Западом и большую свободу для иранцев. Ему удалось сократить инфляцию и стимулировать экономический рост. Но уровень безработицы все же остается в пределах 12-ти процентов, среди молодежи этот показатель приближается к 30 процентам.