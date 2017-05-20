Российские власти аннексированного Севастополя насчитали более 3 тысяч земельных участков, которые были выданы незаконно. Из них порядка полутора тысяч находится в урочище Ласпи. Об этом заявляет пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города.

«Наша первейшая задача – навести порядок с земельными участками – самым «проблемным» ресурсом Севастополя. Это целенаправленная работа правительства города, работа прокуратуры, работа судов, которые принимают те или иные решения», – заявил российский глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

После аннексии Крыма Россией местные жители все чаще заявляют о неправомерном лишении их земельных участков. В Севастополе горожане выступают против принятия нового генерального плана города, в котором предусмотрено изменение целевого значения на участки. Российские власти Севастополя подали сотни исков о лишении права собственности владельцев земельных участков. По мнению российских чиновников, украинские власти до аннексии Крыма «незаконно» предоставляли людям землю.

Ранее подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов предложил поправки в российский конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию субъектов Республики Крым и города Севастополя». Так Аксенов намерен прекратить права собственности на участки и недвижимость, которые были оформлены согласно украинскому законодательству.

В российском законе «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и города Севастополя» предусматривалось сохранение права собственности и признание документов на земельные участки, выданные согласно украинскому законодательству.