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Урочище Ласпи обещают сделать особо охраняемой природной зоной до осени

Урочище Ласпи, иллюстрационное фото

Урочище Ласпи под Севастополем до осени 2017 года должно получить статус особо охраняемой природной зоны. Об этом подконтрольный Кремлю глава Севастополя Дмитрий Овсянников заявил 19 мая на совещании, сообщает пресс-служба российского правительства города.

«Мы ожидаем, что урочище Ласпи получит статус особо охраняемой природной зоны уже летом 2017 года» – сказал Овсянников.

Окончательный вариант предложений по сохранению и развитию урочища Ласпи в российском правительстве города обещают подготовить до 15 июня, а не позднее 1 августа – направить его в Минэкономразвития России.

Ранне сообщалось, что в российском правительстве Севастополя насчитали около полутора тысяч незаконно выданных земельных участков в урочище Ласпи.

Создать на территории урочища Ласпи региональный ландшафтный заказник в подконтрольном Кремлю правительстве Севастополя обещают еще с осени прошлого года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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