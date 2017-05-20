Урочище Ласпи под Севастополем до осени 2017 года должно получить статус особо охраняемой природной зоны. Об этом подконтрольный Кремлю глава Севастополя Дмитрий Овсянников заявил 19 мая на совещании, сообщает пресс-служба российского правительства города.

«Мы ожидаем, что урочище Ласпи получит статус особо охраняемой природной зоны уже летом 2017 года» – сказал Овсянников.

Окончательный вариант предложений по сохранению и развитию урочища Ласпи в российском правительстве города обещают подготовить до 15 июня, а не позднее 1 августа – направить его в Минэкономразвития России.

Ранне сообщалось, что в российском правительстве Севастополя насчитали около полутора тысяч незаконно выданных земельных участков в урочище Ласпи.

Создать на территории урочища Ласпи региональный ландшафтный заказник в подконтрольном Кремлю правительстве Севастополя обещают еще с осени прошлого года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».