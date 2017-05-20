Гурзуфские пляжи обещают подготовить к приему туристов к 1 июня

К 1 июня все пляжи поселка Гурзуф должны быть готовы к приему туристов. Об этом заявил подконтрольный Кремлю руководитель Гурзуфского территориального органа российской администрации Ялты Игорь Гец.

«К началу высокого курортного сезона все 17 пляжных территорий в Гурзуфе будут полностью готовы к приему туристов. Сейчас на всех картах пляжа ведутся работы по благоустройству: разравнивается галька с помощью бульдозера, ведется покраска ограждений, идет демонтаж старых металлических и деревянных конструкций», – цитирует чиновника пресс-служба российской администрации Ялты.

Гец добавил, что кроме 7 муниципальных пляжей, 4 карты находятся в ведомстве «Санатория «Гурзуфский», один пляж принадлежит детскому оздоровительному лагерю «Жемчужный берег» и еще 5 карт – в аренде.

В Гурзуфе на набережной также продолжается демонтаж объектов торговли и общепита.