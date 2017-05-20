В детском центре «Артек» в аннексированном Крыму накануне, 19 мая, приняли декларацию «Дети за мир». Это стало финалом Ассамблеи «Вечный огонь – 2017», в которой участвовали дети из 35 регионов соседней России. Среди них – представители российских общественных детских движений, таких как «ЮНАРМИЯ», «Российское казачество», Поисковое движение России, ДОСААФ России, Российское военно-историческое общество, Российское движение школьников, кадетских корпусов и военно-патриотических клубов. Об этом сообщает пресс-служба лагеря.

В декларации артековцы рассказали о ценностях своего поколения и целях, которые они ставят перед собой.

«Документ отражает уверенность, что память народа будет вечно хранить подвиг наших предков, а еще готовность к служению Родине. Основные постулаты Декларации были проработаны представителями Ассамблеи, в обсуждении приняли участие сирийские и французские школьники, приехавшие в «Артек» в рамках программы», – говорится в сообщении.

В мае в «Артеке» в аннексированном Крыму сообщали, что в лагере пребывают девять юных сирийцев 15-16 лет – детей погибших сирийских военных.

Лагерь «Артек» был открыт 16 июня 1925 года как детский палаточный лагерь-санаторий Общества Красного Креста РСФСР. После аннексии Крыма Россией весной 2014 года детский центр был переведен на баланс полуострова, а затем объявлен государственной собственностью России.

В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество детского лагеря «Артек», расположенного в аннексированном Россией Крыму.