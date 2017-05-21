В Киеве представили книгу о национальном движении крымских татар

В Киеве на Книжном Арсенале 20 мая представили книгу о национальном движении крымских татар. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

«В зале Дукат Книжного Арсенала состоялась презентация новой книги о крымскотатарском национальном движении: «Пів століття опору: кримські татари у 1941-1991 роках. Нарис політичної історії» известного крымскотатарского историка, Гульнары Бекировой . Очень важно, что у нас есть историки, благодаря которым все больше людей могут узнать о борьбе крымскотатарского народа», – написал Бариев.

Накануне сообщалось, что 21 мая состоится презентация книги «Кража или белое солнце Крыма», которая рассказывает об аннексии полуострова в 2014 году. Организаторы заявляют, что участники мероприятия смогут пообщаться с автором и героями этой книги.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».