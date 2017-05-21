Из Крыма на материковую Украину не пропустили 15 иностранцев – Госпогранслужба

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пропустили на материковую часть страны 15 иностранных граждан. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

«На КПВВ «Чонгар» с временно оккупированного Крыма в пешем порядке прибыли 14 граждан Узбекистана и один гражданин Азербайджана. Во время пограничного контроля пограничники Бердянского отряда установили, что иностранцы попали на территорию оккупированного Крыма с нарушением существующего законодательства Украины, а также обнаружили отсутствие специальных разрешений на пересечение админграницы», – отметили в Госпогранслужбе.

В ведомстве добавили, что всем иностранным гражданам отказано в пересечении административной границы с Крымом и принято решение о запрете въезда в Украину на три года.

В середине апреля на административной границе с аннексированным Крымом шестерым гражданам Узбекистана, которые попали на полуостров с нарушениями и без необходимых документов, также запретили въезд в Украину.

В МИД Украины неоднократно выступали с напоминаниями о необходимости соблюдать законодательство Украины при посещении аннексированного Россией Крыма.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».