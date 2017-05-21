В Афганистане из-за нападения талибов погибли более 20 полицейских

По меньшей мере 20 афганских полицейских погибли 21 мая в результате штурма талибами нескольких контрольно-пропускных пунктов в нестабильной южной провинции Забуль. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Скоординированное нападение произошло через месяц после того, как талибы убили по крайней мере 135 представителей сил безопасности в северной провинции Балх. Тогда талибы на своем сайте взяли на себя ответственность за нападение.

Серия нападений свидетельствует об усилении талибов после того, как в 2001 году они были отстранены от власти войсками США и международной коалицией. Свое ежегодное «весеннее наступление» талибы начали в конце апреля, хотя и в течение зимы их столкновения с правительственными войсками не прекращались.