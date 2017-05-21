В Керчь из соседней России прибудут два катера времен Второй мировой войны. Об этом сообщает российское информагентство «Новый день».

«Бронекатер проекта БК-73 и катерный тральщик КАТЩ – 581 («Туапсе»), по сути, были заново построены на Тольяттинском судоремонтном заводе, но с использованием вооружения и элементов военных кораблей, поднятых со дна Керченского пролива с 2000-го по 2014-й год энтузиастами общественной организации «Батарея 29 БИС», – отмечают в издании.

По информации руководителя проекта «Батарея 29 БИС» Александр Елкина, жители Керчи увидят катера в десятых числах июня.

«Они будут экспонироваться на центральной набережной города. Затем тральщик останется в Керчи, а бронекатер уйдет в Ялту. Корабли станут военными музеями на воде», – рассказал Елкин.

В начале мая со дна моря в зоне строительства Керченского моста подняли самолет времен Второй мировой войны. Самолет был обнаружен на дне за периметром большой стройки в 6 км от таманского берега.