В центре Керчи разрушили опорную стену в сквере Мира

В Керчи на центральной площади разрушили опорную стену в сквере Мира. По заявлению подконтрольной Кремлю администрации города, это было сделано из-за того, что конструкцию признавали аварийной.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, теперь на месте кирпичной стены, в которую была вмонтирована подсветка, рабочие поводят новую конструкцию. По словам очевидцев, будущая стена будет держаться на обрезках арматуры, которые рабочие воткнули непосредственно в землю.

Как сообщают местные СМИ, незадолго до сноса кирпичную стену покрасили, на это из бюджета потратили 100 тысяч рублей (около 45 тыс. грн.). Бывший глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев уверял, что на реконструкцию этого объекта необходимо около трех миллионов рублей (около 1,3 млн грн).

По сообщению сайта «Керчь – мой город», согласно данным контракта на демонтаж подпорной стены и установку новой, подрядчиком выступает ООО «Комунтехнологии». На месте старой стены планируют построить бетонное ограждение, на котором установят 8 рельефных панно из искусственного камня в античном стиле. Также подрядчик восстановит тротуар и отремонтирует лестницы вокруг сквера Мира, сообщает издание.

Между тем керчане в социальных сетях выражают недоумение по поводу происходящего, поскольку опорная стена в сквере Мира выглядела капитальной и не вызывала серьезных нареканий. При этом сквер мира расположен рядом с аварийной гимназией №2, в которой частично обрушилась крыша, и средства на ремонт которой местные власти найти пока не могут.

В начале 2017 года из-за протекающей кровли гимназия №2, расположенная в историческом здании в центре города, оказалась непригодной для обучения там учеников начальной школы. Местные власти заявляли, что средства на ее капитальный ремонт заложены в «Федеральную целевую программу развития Крыма».