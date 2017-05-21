Из колонии в Полтаве сбежал крымчанин, бывший сотрудник СБУ

Прокуратура Полтавской области инициировала проверку колонии, из которой сбежал осужденный бывший сотрудник СБУ, житель Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Также проверяются требования уголовно-исполнительного законодательства в Крюковский исправительной колонии № 29, из которой сбежал осужденный.

«Прокуратура Полтавской области обратилась в Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции с инициативой о проведении служебной проверки в отношении сотрудников колонии», – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители продолжают разыскивать беглеца.

«Осужденный 1980 года рождения, житель Симферополя, бывший сотрудник СБУ. Отбывал наказание за разбой, незаконное завладение транспортным средством и незаконченное покушение на побег из мест лишения свободы в Черниговской области, в Менской исправительной колонии № 91. В Крюковскую колонию переведен решением Апелляционной комиссии ГПтС Украины от 15 сентября 2016 года», – отмечается в сообщении.

Сообщается, что мужчина совершил побег 19 мая, не явившись на молочно-животноводческую ферму, где работал.