В России Навальный осудил постройку сауны в Доме правительства Чувашии

В России, в Чувашии около 200 человек пришли на встречу с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Кандидата в президенты России жители ждали в пригороде столицы Чувашии в районе «Новый город», сообщает 21 мая Радио Свобода.

По словам Семена Кочкина, регионального координатора 35-го штаба кандидата, все прошло без эксцессов, подобных тем, что произошли, в других регионах России.

Навальный ответил на вопросы пришедших, в том числе прокомментировал строительство сауны в здании местного правительства.

«Я всегда говорил, что они там совсем спятили. Сауна в Доме правительства – очередное тому подтверждение… Ведь есть люди гораздо богаче наших чиновников, и они не тратят по 400 миллионов на катера», – заявил Навальный.

Он также добавил, что является сторонником контрактной профессиональной армии. И отметил, что в России необходимо вернуть выборы губернаторов.