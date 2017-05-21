Участники марафона «Бег мира» финишировали в Керчи

В Керчи 21 мая финишировали участники марафона «Бег мира», которые стартовали 16 мая в Симферополе. Как сообщают местные СМИ, бегуны преодолели дистанцию в 371 километр.

Капитан команды Алексей Монченко рассказал сайту «Керчь – мой город», что состав команды за время пробега менялся, в различных населенных пунктах к бегунам присоединялись новые участники эстафеты.

Старт эстафеты в Симферополе состоялся в парке им. Ю. А. Гагарина у мемориала «Могила неизвестного солдата», факел эстафеты зажгли от Вечного огня.

«Всемирный бег ради гармонии» проводится в более чем ста странах мира для «распространения идей толерантности и сосуществования народов в мире». Эстафета организована международной сетью волонтеров.

В Украине эстафета «Всемирный бег ради гармонии» проводится с 1993 года. С тех пор ее участники преодолели 45 000 километров по дорогам, горящий факел держали почти 300 000 украинских граждан, говорится на сайте мероприятия.