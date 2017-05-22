В подконтрольном Кремлю Железнодорожном районном суде Симферополя в понедельник, 22 мая, должен продолжиться суд по делу крымского журналиста Николая Семены.

На заседании планируют закончить изучение материалов дела и допросить эксперта ФСБ Иванову, которая давала заключение лингвистической экспертизы на материал журналиста.

На прошлом заседании 10 мая суд допросил двоих свидетелей и перешел к изучению материалов дела.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.