В КНДР назвали последний запуск баллистической ракеты «успешным»

Северная Корея назвала «успешным» испытательный запуск баллистической ракеты средней дальности, заявив, что он был осуществлен для подтверждения надежности позднего этапа управления ядерной боеголовкой.

Информагентство KCNA 22 мая подтвердило, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично контролировал это испытание. Он также проинспектировал функционирования твердотопливного двигателя ракеты Pukguksong-2 и заявил, что он готов к использованию в военных целях.

«С гордостью заявляю, что скорость ударов ракеты очень точная, а Pukguksong-2 – успешное стратегическое оружие. Одобрил введение этой военной системы в действие», – передает агентство слова лидера КНДР.

Официальный представитель президента США Дональда Трампа в Саудовской Аравии заявил, что Белый дом знал о запуске, добавив, что у ракеты был более короткий диапазон, чем у трех предыдущих ракет, испытанных КНДР.

Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония осудили этот запуск и совместно предложили созвать чрезвычайное заседание Совета ООН. Предварительно – на 23 мая.

Запуск состоялся через неделю после того, как аналогичное испытание вызвало международное осуждение и предупреждения Вашингтона, против Пхеньяна могут быть применены новые санкции.

Ядерная программа и баллистические испытания КНДР запрещены Советом безопасности ООН, но страна продолжает испытания и развитие своей ядерной программы.