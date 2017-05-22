Суд в Геническе продолжит рассматривать дело о теракте в Новоалексеевке

В Геническом районном суде 22 мая должно состояться очередное заседание по рассмотрению уголовного производства по факту организации террористического акта в поселке Новоалексеевка Херсонской области в прошлом году. Об этом Крым.Реалии рассказала пресс-секретарь прокуратуры Херсонской области Анна Чернявская.

По ее информации, на заседании будут давать показания свидетели и потерпевшие.

Она также подтвердила, что это производство рассматривает суд присяжных.

Начало заседания назначено на 11.00.

Предыдущее заседание не состоялось.

14 апреля 2016 года в поселке Новоалексеевка Генического района Херсонской области произошел взрыв в автомобиле ВАЗ-2101 с одесскими номерами, припаркованном в общественном месте. Взрыв, в результате которого один человек погиб и четверо получили ранения, квалифицировали как террористический акт.

Генический район Херсонской области находится вблизи админграницы с Крымом, который с 2014 года аннексирован Россией.