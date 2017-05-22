Херсонский городской суд в апреле признал пятерых граждан Украины виновными в организации незаконных перевозок через аннексированный Крым в соседнюю Россию, в частности в Краснодар. Их осудили к трем годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком в один год. Решение суда вступило в силу в мае. Об этом сообщают на сайте Херсонской ОГА со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

«Данные граждане организовали канал незаконной переправки лиц через государственную границу Украины в Российскую Федерацию и обратно транзитом через временно оккупированную территорию Украины АР Крым под видом осуществления автобусных пассажирских перевозок. Для реализации преступных намерений в аннексированном городе Керчь злоумышленники использовали закрытый украинскими властями пункт пропуска «Крым» и паромную переправу через Керченский пролив», – сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что пассажиров высаживали неподалеку КПВВ на материковой части Украины, после чего они пешком переходили админграницу с аннексированным Крымом, а на полуострове садились в другой автобус.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».