Официальный журнал ЕС обнародовал решение о безвизовом режиме для граждан Украины

В Официальном журнале Европейского союза 22 мая обнародован законодательный акт, которым для граждан Украины с 11 июня вводится безвизовый режим. Согласно документу, Украина удалена из списка стран, граждане которой должны иметь визу для пересечения границы, и внесена в список стран, на граждан которых это требование не распространяется.

Решение о введении безвизового режима между ЕС и Украиной вступит в силу через 20 дней после опубликования.

Совет министров Евросоюза 11 мая принял окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. 17 мая состоялась церемония подписания указанного решения, после чего законодательный акт должен был быть обнародован в Официальном журнале ЕС.

Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также действовать в странах шенгенского пространства, не входящих в ЕС – Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии. Для безвизовых поездок гражданам Украины необходимо получить биометрический паспорт.