После обыска в доме жителя пгт. Ленино Надира Мамбетшаева российские силовики отвезли его в Ленинское отделение полиции, взяли отпечатки пальцев и допросили. Свои действия они объяснили поисками пропавшего без вести Энвера Меметова. Об этом рассказал сам Мамбетшаев, видеокомментарий которого опубликовал крымский адвокат Эдем Семедляев.

«Около 7 часов утра ворвались люди в камуфляжной форме, в масках. На жетонах написано «Полиция России». Человек 10-12. Я открыл ворота. Они говорят: «Ложись на землю». Надели наручники, зашли еще двое в штатской форме – они проводили обыск. Вытащили бумаги с постановлением. Причина – Энвер Рустемович (Меметов – КР), пропавший без вести. Я сказал, что никакого Меметова я не знаю, не пересекался и так далее. Я знаю, что это был всего повод. Им надо было обязательно провести обыск», – считает Мамбетшаев.

​По его словам, при обыске он указал, что имеет револьвер Флобера, который не был зарегистрирован после аннексии Крыма.

«У меня в шкафу лежал револьвер Флобера, который был приобретен еще при Украине. Его изъяли. Спросили, где документы. Но на тот момент (до аннексии Крыма – КР) можно было без документов», – рассказал Мамбетшаев.

Крымчанин добавил, что после обыска его попросили проехать в районное отделение полиции для снятия отпечатков пальцев.

В понедельник, 22 мая, в пгт. Ленино в Крыму у местного жителя Мамбетшаева Надира российские силовики провели обыск.

Подконтрольные Кремлю силовые ведомства аннексированного Крыма пока не комментировали причин обыска.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».