Трамп прибыл в Израиль и призвал к миру в регионе

Президент США Дональд Трамп по прибытии в Израиль 22 мая призвал к миру в регионе.

«Мы должны работать вместе, чтобы построить будущее, где страны региона живут в мире», – сказал Трамп, который 22 мая совершает свой первый официальный визит в Израиль.

Самолет с американским президентом приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Трамп ранее заявлял о готовности стать посредником в переговорах о мире между Израилем и палестинцами.

22 мая Трамп должен встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а на следующий день с Махмудом Аббасом в Вифлееме с целью придать новый импульс мирным переговорам, которые остановились с 2014 года.