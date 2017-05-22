Адвокат о причинах обыска в Ленино: выдуманное уголовное дело

Крымский адвокат Эдем Семедляев считает, что прошедшие утром 22 мая обыски в доме жителя пгт. Ленино Надира Мамбетшаева прошли по надуманному уголовному делу. Об этом Семедляев рассказал в комментарии Крым.Реалии.

«Нас возмущает то, что в рамках одного уголовного дела, а именно по поводу пропажи Меметова в 2016 году, мы уже знаем про три обыска точно, на которых я присутствовал. По неофициальной информации, около 10 обысков. Это те, о которых мы знаем. Правоохранители такую практику применяют. В 2014 году десятки обысков проходили по поводу пропажи какого-то мотоцикла.То есть какое-то выдуманное уголовное дело, или удобное, и поголовно обыскивают крымских татар», – считает Семедляев.

В понедельник, 22 мая, после обыска в доме жителя пгт. Ленино Надира Мамбетшаева российские силовики отвезли его в Ленинское отделение полиции, взяли отпечатки пальцев и допросили. Свои действия они объяснили поисками пропавшего без вести Энвера Меметова.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».