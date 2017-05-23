В Симферополе 23 мая ФСБ России провела допрос свидетеля по делу крымского активиста Сулеймана Кадырова. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил крымский адвокат Эдем Семедляе​в. В октябре 2016 года следователи ФСБ возбудили уголовное дело против участника крымскотатарского национального движения из Феодосии Сулеймана Кадырова по статье 280.1 Уголовного кодекса России – публичные призывы к нарушению территориальной целостности России. По словам активиста, его преследуют за комментарий в Фейсбуке под видеозаписью пользователя, который подписался как Демьян Демьянченко. В этом видеоролике неизвестный мужчина призывает крымчан вступать в украинский добровольческий батальон. Под ним, по версии следствия, 21 марта 2016 года Кадыров написал: «Я, Кадыров Сулейман, поддерживаю данное видеообращение. Крым – это Украина». Сам активист говорит, что не помнит, писал ли такой комментарий. После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».