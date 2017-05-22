На суде по Николаю Семене зачитывают личную переписку журналиста

В Железнодорожном районном суде Симферополя 22 мая проходит очередное заседание по делу крымского журналиста Николая Семены.

Как сообщает в Фейсбуке корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк, адвокат Александр Попков заявил протест на действия судьи Надежды Школьной, которая на прошлом заседании отказала журналисту в проведении фото- и видеосъемки.

Кроме того, обвинение продолжает изучать материалы дела. На суде зачитывают личную переписку Николая Семены, в том числе – с руководителем проекта Крым.Реалии Владимиром Притулой.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.