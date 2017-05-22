Радио Крым.Реалии: Какой будет крымскотатарская автономия?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают идею создания крымскотатарской национальной автономии в составе Украины. Какие изменения предлагают внести в Конституцию Украины представители Меджлиса крымскотатарского народа? Как смена статуса Автономной Республики Крым отразится на жизни крымчан? Как долго может занять процесс создания крымскотатарской национальной автономии?

Гости эфира – народный депутат Украины, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко.

Ведущий – Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.