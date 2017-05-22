Корабль «Сметливый» вышел из Севастополя, чтобы присоединиться к ВМФ России в Средиземном море

Сторожевой корабль Черноморского флота России «Сметливый» вышел из порта аннексированного Севастополя, чтобы присоединится к Военно-Морскому Флоту в Средиземном море. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«Планируется, что уже сегодня корабль войдет в состав сил постоянного оперативного соединения Военно-Морского Флота России в дальней морской зоне, где в настоящий момент действуют до 10 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, в том числе новейшие фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», – рассказали в ведомстве.

Накануне сообщалось, что сторожевой корабль «Сметливый» провел учение по отражению воздушного нападения противника, выполнив пуск двух зенитных ракет.

В июне 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты на территории оккупированного Крыма: в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии, Ялте, а также информировала об этом международные организации.

В уголовный кодекс Украины в 2014 году была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.