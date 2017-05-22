Турция и Россия договорились об очередном сокращении санкций

Турция и Россия сделали еще один шаг к полной нормализации отношений, подписав меморандум о снятии торговых ограничений.

Как заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, согласно этому документу будут внесены изменения в некоторые правительственные акты, и он подпишет их. По его словам, турецкие коллеги поступят также

Сейчас подробно известно, с каких именно товаров или услуг будут сняты санкции, которые эти страны взаимно накладывали друг на друга после резкого ухудшения отношений между ними в конце 2015 года. Это произошло, когда Турция сбила у своей границы с Сирией российский боевой самолет, который, по данным Анкары и НАТО, нарушил ее границу; Москва отрицала это нарушение и ответила санкциями, вслед за ними начала отвечать и Анкара.

Позже отношения между двумя странами начали понемногу улучшаться. Ранее в этом месяце на встрече президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина оба пообещали полностью восстановить отношения.

И еще недавно Турция ввела в отношении России новые ограничительные меры – 130-процентную импортную пошлину на определенные российские продукты, включая пшеницу – с целью помочь своим производителям и импортерам. Это стало болезненным ударом для России, для которой Турция была вторым крупнейшим импортером российской пшеницы после Египта.